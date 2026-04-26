GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.04.2026 23:23:00

Don't Buy GameStop Stock Until This Happens

GameStop (NYSE: GME) has undergone a remarkable transformation, thanks in large part to its moment in the sun as a red-hot meme stock. While the company's share price has pulled back substantially from its lifetime high of nearly $87 per split-adjusted share reached in January 2021, the stock's explosive valuation gains paved the way for the company to undertake a dramatic financial repositioning. In response to soaring gains for its share price driven by short squeezes and meme-stock momentum, GameStop moved to sell new shares in order to raise funds. While the stock sales had a dilutive impact for shareholders, they had a transformative impact on the retailer's balance sheet. The share offerings allowed the company to pay down its debt and build a massive cash position.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GameStop Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu GameStop Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GameStop Corp 21,22 -0,19% GameStop Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen