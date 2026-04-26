GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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26.04.2026 23:23:00
Don't Buy GameStop Stock Until This Happens
GameStop (NYSE: GME) has undergone a remarkable transformation, thanks in large part to its moment in the sun as a red-hot meme stock. While the company's share price has pulled back substantially from its lifetime high of nearly $87 per split-adjusted share reached in January 2021, the stock's explosive valuation gains paved the way for the company to undertake a dramatic financial repositioning. In response to soaring gains for its share price driven by short squeezes and meme-stock momentum, GameStop moved to sell new shares in order to raise funds. While the stock sales had a dilutive impact for shareholders, they had a transformative impact on the retailer's balance sheet. The share offerings allowed the company to pay down its debt and build a massive cash position.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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