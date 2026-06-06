Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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06.06.2026 13:05:00
Don't Buy Home Depot Stock Until You Know This 1 Key Metric
With 2,361 company stores and first-quarter annualized revenue of $167 billion, Home Depot (NYSE: HD) has a strong position in the home improvement market. But its shares currently trade 28% below their peak (as of June 4), which might prompt investors to want to buy the business.But you shouldn't consider adding this retail stock to your portfolio until you know this one metric.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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