Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
27.12.2025 07:47:00
Don't Buy Lumen Technologies Stock Until Reality Backs Up the Hype
Formerly known as telecom company CenturyLink, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) has been in the midst of a rebrand and pivot since 2020 amid the artificial intelligence (AI) boom. Like many AI stocks this year, Lumen has put up market-beating returns: It's up 38% through Dec. 22, compared to the S&P 500's gain of 17%.Despite the stock's recent success, let me be the first to say this to prospective investors: Wait until reality matches the hype before putting money into Lumen.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
