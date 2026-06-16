Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 18:05:00
Don't Buy SpaceX Shares Before Considering the 20 Most Important Words in the Company's Prospectus
SpaceX (NASDAQ: SPCX) has seen soaring demand for its shares -- during its historic initial public offering and its first day of trading. As the IPO approached, press reports said the IPO was largely oversubscribed, with demand exceeding the number of shares available, so it's clear that investors were eager to get in on this technology and industrial powerhouse. And after its market debut, the stock rocketed higher, delivering a 19% gain. This early performance and the fact that many investors who wanted to participate in the IPO couldn't suggest that buying may continue through the first few trading days, lifting the shares. SpaceX offers a fascinating portfolio of growth businesses: rocket launches, artificial intelligence (AI), and satellite-based internet services. And they are complementary, with advances in one helping boost the others. Investors seeking the next big growth story clearly are watching SpaceX closely.But, before you decide on whether to buy the shares, particularly at today's lofty valuation, it's crucial to consider the 20 most important words in the company's prospectus.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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