Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
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26.05.2026 02:00:00
Don't Buy Viking Therapeutics Stock Until You Read This
From late 2023 to early 2024, Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) took off like a rocket, as it seemed that the clinical-stage biotech company would become the dark-horse candidate among GLP-1 stocks.Flash-forward two years, and significantly fewer investors hold a bullish view. Viking, which once traded for nearly $100 per share, now trades at just under $30. Before considering a purchase of this once-popular and now apparently undervalued stock, keep in mind that the company faces many hurdles in taking on competitors like Novo Nordisk and Eli Lilly.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.04.26
|Ausblick: Viking Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.02.26
|Ausblick: Viking Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)