Medical Properties Aktie
WKN: 874768 / ISIN: US58461M1018
|
22.02.2026 11:15:00
Don't Even Think About Buying Medical Properties Trust Until You Read This
Medical Properties Trust (NYSE: MPT) has been in the headlines a lot over the past few years. Its two largest tenants went bankrupt, causing significant issues for the real estate investment trust (REIT). It has also battled short-sellers and balance sheet problems. While most of those issues are now in the rearview mirror, it doesn't mean Medical Properties Trust is entirely in the clear. Here's one thing investors need to understand before investing in the healthcare REIT.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
