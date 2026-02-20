Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
|
20.02.2026 22:52:00
Don’t expect lower prices now that the Supreme Court has ruled against Trump’s tariffs
The Supreme Court’s decision to strike down many of President Donald Trump’s tariffs is a massive blow to the president’s agenda — but for cost-conscious consumers, the immediate impact could be more economic question marks, with few price cuts in store.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
