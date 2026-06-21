Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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21.06.2026 17:02:00

Don't Forget About Western Digital Amid Sandisk Euphoria

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the hottest stock in the S&P 500, with an 820% year-to-date gain. That return, plus Micron Technology's (NASDAQ: MU) recently achieved $1 trillion market cap, makes it easy for investors to forget about Western Digital (NASDAQ: WDC), another memory stock that is benefiting from the AI build-out.If you already have Sandisk and Micron shares, Western Digital may be a good addition to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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