Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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21.06.2026 17:02:00
Don't Forget About Western Digital Amid Sandisk Euphoria
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the hottest stock in the S&P 500, with an 820% year-to-date gain. That return, plus Micron Technology's (NASDAQ: MU) recently achieved $1 trillion market cap, makes it easy for investors to forget about Western Digital (NASDAQ: WDC), another memory stock that is benefiting from the AI build-out.If you already have Sandisk and Micron shares, Western Digital may be a good addition to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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16.06.26