Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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22.11.2026 17:18:02
Don't Give Up on Realty Income in a Rising-Rate Environment; It Can Easily Survive Until the Property Market Adjusts
Rising interest rates are not good for real estate investment trusts (REITs). That's a major concern for investors today who own Realty Income (NYSE:O) or are considering buying it. Don't use interest rates as an excuse to skip past this stock and its attractive 5.6% dividend yield. Realty Income is prepared for the impact of rising rates, and history shows that the headwinds are likely to be temporary. Here's why this giant net-lease REIT is still a buy for conservative dividend investors.
Like most real estate investment trusts, Realty Income makes extensive use of leverage. When interest rates go up, debt becomes more expensive. That, in turn, puts pressure on profits. There's no easy way around that fact, but it isn't the end of the world. In fact, it's just the normal ebb and flow of the economy. And Realty Income has proven it can ride the wave, noting that it has increased its dividend annually for 32 consecutive years.
Image source: Getty Images.
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