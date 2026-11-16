Don’t Know What to Do With Nvidia Stock After Jensen Huang Stepped Down as CEO? Consider These 5 Warren Buffett Quotes.

On Nov. 12, Jensen Huang stepped down as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA), effective immediately. The news followed multiple reported affairs -- including one confirmed affair with a suspected spy that could have far-reaching national security risks.

The story's speed and severity have investors on edge. And if you feel like a deer in the headlights -- you've come to the right place.

At times like this, it can be useful to try and slow down your thinking. But you don't have to do it alone. There is a virtually infinite treasure trove of invaluable wisdom from Warren Buffett's over 60-year stint as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) -- from interviews to shareholder letters and more. Buffett talked about the importance of reputation and what to do during times of intense volatility. Here are five quotes to help Nvidia investors move forward with clarity.

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