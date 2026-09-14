Dreams Incorporated Aktie
WKN DE: A0MKAZ / ISIN: US2619832098
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14.09.2026 10:59:00
Don't Let Inflation Steal Your Retirement Dreams: Here's How to Fight Back
There's no controlling inflation, but you can take control of how deeply it cuts into your retirement plans. Whether you're planning for retirement or you're already there, it's vital to create a strategy to battle inflation. Here's where you can begin:
As you age, it's natural to pivot to a more conservative portfolio to protect your assets. The problem is that you can become too conservative. Keeping funds in cash and bonds is great, but when your portfolio leans too heavily in that direction, you may not hold the assets you need to offset inflation.
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