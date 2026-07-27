Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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27.07.2026 15:30:00
Don't Look Now, but Delta Air Lines Stock Is Up Nearly 50% in the Past Year
Despite a challenging macroeconomic backdrop, airline stocks have performed well over the past year. This is especially true for Delta Air Lines (NYSE: DAL). Shares in the legacy carrier have soared by nearly 50% in the past 12 months, trouncing the performance of even the S&P 500, which has delivered total returns of around 18% during the same time.The key takeaway with Delta's outperformance is not that the stock has thrived despite operational headwinds. Make no mistake: Delta hasn't made moonshot moves due to "meme mania." Instead, improved results have driven this stock's strong performance.Moreover, even after Delta's wave of outperformance, shares could reach even higher altitudes in the months ahead. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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