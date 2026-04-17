NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.04.2026 15:45:00

Don't Look Now, But Intel Stock Has Crushed Nvidia Over the Last Year. Here's What It Means For the Next 5

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stock is up 76% in the last year alone. But did you know that Intel (NASDAQ: INTC) has trounced the market, up 241% over the last 12 months? That's right -- the struggling computer chip maker that has fallen from its leadership position is finally seeing its stock price rebound due to investments from the U.S. government, potential large foundry customers, and Nvidia itself.Intel may have lost its pole position in advanced computer chips to Nvidia years ago, but that doesn't mean you should leave it for dead. Here's what the next five years may look like for both Nvidia and Intel, and what it could mean for their stock prices going forward.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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