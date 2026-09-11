Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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11.09.2026 18:00:00
Don't Make This Critical Spousal Social Security Mistake at Your Full Retirement Age
You want to maximize your lifetime Social Security benefits, and you're determined to wait as long as possible to get the largest possible checks. If you're claiming retirement benefits, that means waiting until age 70 when you become eligible for your maximum benefit.
But if you're claiming spousal benefits, it's a different story. You qualify for your maximum benefit sooner, and waiting too long to apply could cost you big time.
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