NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
11.03.2026 03:51:00

Don't Overlook This Under-the-Radar Bull Case for Nvidia Stock

Investors are well aware of the artificial intelligence (AI) boom driving demand for graphics processing units (GPUs). This unprecedented demand has sent Nvidia's (NASDAQ: NVDA) sales and stock through the roof over the last few years.But beneath the headline revenue figures, another decisive factor is driving Nvidia stock's long-term investment thesis: Nvidia is operating an extremely cash-generative business. And management is using this cash windfall to aggressively repurchase shares. As other tech giants pour massive amounts of capital into their AI infrastructure build-outs, Nvidia is swimming in cash and returning a meaningful sum to its shareholders.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
