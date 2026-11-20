Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.11.2026 17:00:02
Don't Try to Time the Market. Buy This ETF Instead.
No one knows where markets are headed next. But that doesn't mean we can't get a sense of how much is priced into today's stock valuations.
Right now, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) trades at around 25 times earnings. That's well above its long-term average of around 16 times earnings. But that long-term average is calculated using data starting from 1870. If you include only data from this century, the S&P 500 index trades at roughly its midpoint valuation.
So, from a certain perspective, the market is currently overvalued. But from another perspective, it's fairly valued. Of course, if you ask certain experts, markets are actually undervalued right now.
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