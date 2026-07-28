SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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28.07.2026 06:00:23
Don’t underestimate the economic power of a UK vibe shift
The economy still has plenty of challenges but there’s something to be said for facing them with a smileWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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