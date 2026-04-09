Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.04.2026 19:55:00
Don't Wait for Earnings to Buy Rivian. Here's Why the Time Is Now.
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) has confirmed that it will release its next earnings report after the market closes on April 30. Shares have lost around 21% of their value since the year began due to a lack of growth catalysts.But there's a good chance that will all change later this month when earnings are announced. I'm expecting two catalysts in particular. Let's dive in.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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