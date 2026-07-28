RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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29.07.2026 01:00:07

'Don't wait until you want revenge' - why prenups are on the rise

Around one in three young couples are now signing prenups to set out who gets what in the event of divorce.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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