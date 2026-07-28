RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.07.2026 01:00:07
'Don't wait until you want revenge' - why prenups are on the rise
Around one in three young couples are now signing prenups to set out who gets what in the event of divorce.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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