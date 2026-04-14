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Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.04.2026 17:30:00

Don't Want to Miss Out on SpaceX and Other Top IPOs? Invest in This ETF

This year could be a busy one for IPOs. Many top companies may go public, including SpaceX, OpenAI, and Anthropic. While it may be tempting to invest in each of them individually, there is an even easier option to consider, and that's investing in an exchange-traded fund (ETF) that may give you exposure to all of them.With an ETF, you can also spread out your risk so that you are not highly vulnerable to how one single stock does. That will limit your gains, but it can also drastically reduce your risk in the event that a stock doesn't do too well out of the gate.Due to recent rule changes at the Nasdaq, there's one ETF that can be an ideal one to hold if you want exposure to the hottest new issues, and that's the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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