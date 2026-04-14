Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
14.04.2026 17:30:00
Don't Want to Miss Out on SpaceX and Other Top IPOs? Invest in This ETF
This year could be a busy one for IPOs. Many top companies may go public, including SpaceX, OpenAI, and Anthropic. While it may be tempting to invest in each of them individually, there is an even easier option to consider, and that's investing in an exchange-traded fund (ETF) that may give you exposure to all of them.With an ETF, you can also spread out your risk so that you are not highly vulnerable to how one single stock does. That will limit your gains, but it can also drastically reduce your risk in the event that a stock doesn't do too well out of the gate.Due to recent rule changes at the Nasdaq, there's one ETF that can be an ideal one to hold if you want exposure to the hottest new issues, and that's the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
16:03
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Tesla-Aktie steigt: FSD-Launch bald in Europa (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Niederlande lassen Tesla-Fahrassistenzsystem FSD Supervised zu (Dow Jones)
|
11.04.26
|Tesla-Rivale NIO im Fokus: Jim Cramer überrascht mit positiver Einschätzung (finanzen.at)
|
11.04.26
|Elon Musk: Tesla startet erweitertes Fahrassistenzsystem in Europa (Spiegel Online)
|
09.04.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: Positive Absatzmeldungen aus Deutschland (dpa-AFX)
|
09.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)