Don’t worry about what other people have saved for retirement. Here’s how to find your perfect number.

Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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06.08.2026 17:35:00
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.