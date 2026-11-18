Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
18.11.2026 21:52:03
Doomsday Shopping Lifts Costco and Walmart as Preppers Buy Emergency Supplies
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Nachrichten zu Walmart
|
18.11.26
|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|39 220,00
|-0,10%
|Costco Wholesale Corp.
|990,30
|-0,86%
|Walmart
|114,62
|-1,12%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 130,00
|1,17%