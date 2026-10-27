Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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27.10.2026 13:33:02
DoorDash Adds Instacart to Its Cart: Reported $17 Billion Deal Talks Ahead of Nov. 4 Earnings
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|DoorDash
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|NOV Inc Registered Shs
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