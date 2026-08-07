DoorDash: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DoorDash hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at