DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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17.09.2026 23:38:13
DoorDash Can Now Deliver Your Ginormous Costco Order the Same Day
Uber Eats also expanded its Costco delivery service from 17 states to 47.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu DoorDash
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16:03
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätte eine Investition in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.09.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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24.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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|Costco Wholesale Corp.
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|DoorDash
|168,42
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