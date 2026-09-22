DoorDash Aktie

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WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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22.09.2026 14:30:02

DoorDash Chief Business Officer Keith Yandell Sells 2,184 Shares

Keith Yandell, Chief Business Officer at DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH), sold 2,184 shares of Class A Common Stock on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($200.76); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($194.56).

DoorDash is a leading global logistics platform with a market capitalization of $84 billion and TTM revenue of $15.9 billion, demonstrating significant scale in the on-demand delivery sector.

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