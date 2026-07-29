Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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29.07.2026 21:41:00
Doordash darf in den USA per Flugdrohne liefern
Lieferdienst Doordash hat eine US-Lizenz für Drohnenflüge außer Sichtweite über bewohntem Gebiet erhalten. Das alleine reicht für kommerziellen Betrieb nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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