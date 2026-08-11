DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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11.08.2026 13:30:03

DoorDash Director Andy Fang Sells 15,000 Shares for $3.2 Million

Director Andy Fang reported a sale of 15,000 shares of Class A Common Stock in DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH) on August 6, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($215.00); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($213.26).DoorDash is a leading global logistics platform with a market capitalization of $93.71  billion and TTM revenue of $15.9 billion, operating across multiple geographies through its DoorDash and Wolt marketplaces. The company's competitive advantage derives from its proprietary logistics network, data-driven matching algorithms, and integrated merchant solutions that address critical operational challenges including customer acquisition, delivery optimization, and payment processing. With 31,400 employees and a diversified revenue model spanning delivery services, advertising, and merchant tools, DoorDash maintains a significant position in the on-demand delivery and logistics sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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