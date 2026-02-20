DoorDash gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DoorDash hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

DoorDash hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DoorDash in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,96 Milliarden USD im Vergleich zu 2,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,13 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 13,72 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at