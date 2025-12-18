DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
18.12.2025 01:33:00
DoorDash joins Instacart in the newest shopping battleground — ChatGPT
DoorDash Inc. on Wednesday said it had joined forces with OpenAI to allow people to shop for groceries in ChatGPT and check out on the delivery platform itself, as artificial intelligence becomes a bigger competitive front for online shopping.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch

