DoorDash präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DoorDash hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,04 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DoorDash 3,03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at