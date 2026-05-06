DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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06.05.2026 22:22:01
DoorDash Q1 Highlights: Stock Soars On Record Membership Signups, Customer Engagement Offsetting Revenue Miss
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