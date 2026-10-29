DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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29.10.2026 12:32:42
DoorDash to Buy Instacart for $17 Billion, Uniting 2 Delivery Giants
The deal combines the country’s largest restaurant delivery service with its biggest online grocery platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu DoorDash
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
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29.10.26
|DoorDash buys Instacart just as AI rewrites the menu (Financial Times)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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29.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|DoorDash to acquire Instacart for $17bn (Financial Times)
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26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
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