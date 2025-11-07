DoorDash veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DoorDash hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DoorDash ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,35 Prozent auf 3,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at