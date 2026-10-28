DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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28.10.2026 13:54:01

DoorDash vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As delivery networks expand globally, investors often weigh domestic leaders against international powerhouses. Choosing between DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) and MercadoLibre Inc. (NASDAQ:MELI) requires understanding local commerce versus regional e-commerce dominance.

DoorDash dominates the U.S. food and grocery delivery landscape by connecting merchants with a vast courier network and proprietary commerce tools. MercadoLibre operates a massive e-commerce and fintech ecosystem across Latin America, serving millions of active users. Both companies are compared because they represent high-growth platforms leveraging logistics and digital payments to capture shifting consumer spending habits in their respective regions.

DoorDash operates a local commerce platform connecting consumers, merchants, and couriers through a delivery and pickup network. The company serves various categories among retail stocks including grocery, pet, and convenience stores across more than 40 countries. It utilizes social-first marketing campaigns through its partnership with the agency Get Engaged and reported over 35 million members across its DashPass and Wolt+ subscription services at the end of 2025.

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DoorDash 159,46 7,44% DoorDash
MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 23 050,00 -0,60% MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
MercadoLibre Inc 1 469,20 -2,07% MercadoLibre Inc

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