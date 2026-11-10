Doosan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Doosan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3718,58 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Doosan 6789,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5 426,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4 452,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at