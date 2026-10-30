Doosan Bobcat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Doosan Bobcat veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Doosan Bobcat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1007,88 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 859,04 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Doosan Bobcat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 455,07 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 119,14 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at