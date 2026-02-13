Doosan Bobcat: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Doosan Bobcat lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 885,60 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1256,87 KRW je Aktie erzielt worden.

Doosan Bobcat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 376,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 139,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4195,92 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 5645,65 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Doosan Bobcat in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8 785,98 Milliarden KRW im Vergleich zu 8 549,35 Milliarden KRW im Vorjahr.

