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01.05.2026 06:31:29
Doosan Bobcat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Doosan Bobcat äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1375,90 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1175,81 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2 247,96 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Doosan Bobcat 2 096,66 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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