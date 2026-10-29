|
29.10.2026 08:08:19
Doosan Enerbility Loss Narrows To Q3; Shares Down 7%
(RTTNews) - Doosan Enerbility Co., Ltd. (034020.KS), a major South Korean heavy industrial and power plant engineering company, on Thursday reported narrowed net loss in the third quarter of 2026 compared with the previous year.
For the third quarter, net loss attributable to shareholders of the parent company narrowed to KRW 13.70 billion from KRW 50.08 billion in the previous year.
Operating income jumped to KRW 261.21 billion from KRW 137.06 billion in the same period a year ago.
Sales increased to KRW 4.45 trillion from KRW 3.88 trillion in the previous year.
Doosan Enerbility is currently trading 7.65% lesser at KRW 56,700 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.