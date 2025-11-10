|
Doosan Engine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Doosan Engine veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 363,10 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 127,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Doosan Engine mit einem Umsatz von insgesamt 297,35 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 296,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,43 Prozent gesteigert.
