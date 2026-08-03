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03.08.2026 06:31:29
Doosan Engine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Doosan Engine gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 397,86 KRW, nach 258,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,57 Prozent zurück. Hier wurden 362,22 Milliarden KRW gegenüber 387,70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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