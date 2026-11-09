Doosan Engine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Doosan Engine hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 139,21 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 363,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 413,61 Milliarden KRW gegenüber 297,35 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at