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01.05.2026 06:31:29
Doosan Fuel Cell: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Doosan Fuel Cell hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 161,12 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Doosan Fuel Cell ein Ergebnis je Aktie von -124,000 KRW vermeldet.
Der Umsatz lag bei 144,85 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 45,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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