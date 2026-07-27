Doosan Fuel Cell: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Doosan Fuel Cell hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -679,31 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Fuel Cell ein EPS von -32,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 44,26 Milliarden KRW – eine Minderung von 65,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128,47 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at