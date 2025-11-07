Doosan Fuel Cell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Doosan Fuel Cell äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 213,67 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -45,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,81 Milliarden KRW – ein Plus von 183,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doosan Fuel Cell 32,02 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at