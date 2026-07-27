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27.07.2026 06:31:29
Doosan Fuel Cell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Doosan Fuel Cell hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -679,31 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Fuel Cell ein EPS von -32,000 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 65,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,47 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 44,26 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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