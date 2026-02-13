13.02.2026 06:31:29

Doosan Fuel Cell legte Quartalsergebnis vor

Doosan Fuel Cell hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1267,29 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Fuel Cell ein EPS von -76,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 135,77 Milliarden KRW – eine Minderung von 48,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 261,58 Milliarden KRW eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1622,650 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -128,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 454,79 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 411,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1117,000 KRW und einen Umsatz von 447,38 Milliarden KRW beziffert.

