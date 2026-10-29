Doosan Fuel Cell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Doosan Fuel Cell hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -342,22 KRW. Ein Jahr zuvor waren -214,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,23 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at