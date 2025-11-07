Doosan Fuel Cell stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Doosan Fuel Cell hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 213,67 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -45,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Doosan Fuel Cell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 183,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,81 Milliarden KRW im Vergleich zu 32,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at